Ваня Григорова: Ако някой е изкушен да ни снеме зъбен статус, сега е моментът!

16.11.2025 / 22:12 1

Кадър Фб

Ваня Григорова често пуска закачливи снимки в социалната мрежа.

Ако някой е изкушен да ни снеме зъбен статус, сега е моментът!, пише тя и пусна снимка заедно с Жана Цонева.

Заваляха коментари:

И сега? Седмица коментари!

6-ти горен оптурация.

Иска ми се да можех да реагирам с повече сърчица!

Куклички сте, Ванче!

 

kris (преди 1 час)
Рейтинг: 533171 | Одобрение: 99471
Може да предадете на някой и зъбен камък, ще е по-приятно за гледане.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

