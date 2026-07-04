Ваня Григорова: Гълъб Донев може да отреже крилата на правителството

Снимка: Булфото

Управляващите трябва да си дадат сметка, че ако в следващия бюджет не отговорят на очакванията на работещите граждани, няма да успеят да поддържат високото одобрение, с което бяха изпратени в парламента. Това коментира в предаването „Позиция“ на Радио Варна бившият синдикалист Ваня Григорова, която е председател на „Солидарна България“. Според нея има достатъчно варианти за осигуряване на допълни средства в държавния бюджет.

Ваня Григорова даде пример с парите в пенсионната система: „Три милиарда лева миналата година са отишли в частни пенсионни фондове, които не гарантират никакви пенсионни плащания. Това е една дупка, през която се източват осигурителни вноски. Губещи са българските граждани, както и държавният бюджет. Тази дупка може да бъде затворена с промени в Кодекса за социално осигуряване и тези 3 милиарда лева биха могли да се влеят в НОИ и да намалят дефицита с 25 процента. Така че не е вярно, че е невъзможно да се актуализират заплатите още следващата година. Голяма част от хората не знаят, че когато се осигуряват във втори стълб, тяхната пенсия от НОИ се орязва с 11 процента, при мъжете, и с 12 процента, при жените. До няколко години процентът се стигне над 20. Хората могат да подадат заявление в НАП и да прехвърлят осигуровките си за пенсия в НОИ“.

По повод недоволството сред държавните служители Ваня Григорова коментира: „Не е вярно, че хората, заети в публичния сектор у нас са най-много в ЕС. По данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, процентът на заетите в публичния сектор у нас е 16,8. Има скандинавски държави, в които този процент стига до 30. Категорично невярно е, че заплатите в публичния сектор са много сериозни. Да, има отделни хора или отделни агенции, които още утре може да бъдат затворени. Управляващите трябва да седнат на разговори с хора, които ползват сектора, а не масово да режат разходи. Гълъб Донев, като реже разходи перо по перо, може да отреже крилата на това правителство“.

Редактор "Екип на Петел",

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