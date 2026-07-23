Ваня Григорова: Към момента политиката, която води "Прогресивна България", е енигма

Кадър бТВ

Независимият общински съветник в София Ваня Григорова заяви, че приетият държавен бюджет категорично не може да бъде определен като ляв и критикува остро управляващите за направените промени в Кодекса на труда. Пред bTV тя коментира още състоянието на социалистическата партия, предстоящите конкурси за ръководства на столичните общински дружества и отхвърли възможността да се кандидатира за президент.

Според Григорова настоящата финансова рамка е просто продължение на досегашния удължителен бюджет. Тя изрази разочарование от първоначалната икономическа програма на формацията „Прогресивна България“, но отбеляза, че последвалият им манифест дава надежда за лява политика.

„Този бюджет не е ляв. Категорично не е ляв. Той е просто продължение на удължителния бюджет, който имахме до момента“, посочи тя, допълвайки, че истинската политика на управляващите ще проличи догодина. „Едва следващият бюджет ще покаже каква е политиката, която ще води Прогресивна България. За мен към момента това е енигма.“

Критика към трудовото законодателство

Общинският съветник изрази сериозно притеснение относно измененията в трудовото законодателство, направени през преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет. Тя ги определи като директен реверанс към работодателските организации.

„Те не трябваше и нямаха право да правят промени в Кодекса на труда през преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет“, категорична бе Григорова. Тя се позова на позицията на Любо Костов от КНСБ и практиката на Конституционния съд, според която подобни изменения не могат да се прокарват през временен закон, какъвто е бюджетът. Негативните последици от тези текстове ще се усетят най-вече през следващата година, пише dunavmost.com.

Попитана за евентуално участие в битката за държавен глава, Ваня Григорова бе категорична в отказа си, аргументирайки се с предимно представителния характер на институцията.

„Не. Многократно съм го казвала – президентската институция не е за мен. Защото тя е по-скоро представителна. Аз не съм за това. Моята сила е в ежедневните борби“, обясни тя.

По отношение на бившата си партия, общинският съветник сподели, че ще присъства на традиционния събор на Бузлуджа следващата седмица. „Едва тогава бих могла да дам някакви лични впечатления от това доколко е останал живец в БСП“, каза тя, отчитайки усилията на Крум Зарков да консолидира структурите.

Неясноти около общинските дружества

Като член на конкурсната комисия за лечебните заведения в столицата, Григорова разкри, че има около 180 кандидати за ръководни постове. Въпреки конфиденциалността на процедурата, тя изрази опасение, че процесът може да бъде предрешен от политически договорки, а не базиран на реалните качества и визия на участниците.

„Софиянци няма да имат право да разберат в каква конкуренция са били те и дали нашият избор е бил най-правилният. Или двете по-големи партии – ГЕРБ и ПП-ДБ – не са се разбрали коя кандидатура да получи по-голям брой точки, така че просто да бъде назначена, без значение от това каква е конкуренцията“, предупреди Григорова.

Редактор "Екип на Петел",

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