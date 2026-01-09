Ваня Григорова: Обвинявам Терзиев в преднамерено вкарване на София в тежка криза

кадър: Bulgaria ON AIR

София не изглежда никак добре и това се очакваше. Това каза независимият общински съветник Ваня Григорова в предаването "Денят ON AIR".

На 5 октомври започна кризата в "многострадалната Зона 6, "Люлин" и "Красно село", напомни тя.

"Още тогава се виждаше, че има зла умисъл в действията на управляващите в Столичната община. Три месеца по-късно се вижда, че се случва това, което казахме тогава. При положение, че нямаше конкуренция вътре в отделните зони, при положение, че обществената поръчка беше забавена с няколко месеца - няма какво друго да се случи, освен София да потъне в отпадъци", категорична е Григорова.

По думите ѝ няма как за девет дни да се пусне обществена поръчка, да се проведе такава, да се подпишат договори и фирмите да влязат на терен.

"За 9 дни това не се прави. Оригиналният договор за Зона 6 приключи на 4 април. От 26 март до 4 април как се провежда обществена поръчка? Трябва да е ясно, че всичко е политика. Може би г-н Терзиев, поради слабото си знание, използва некоректен термин", каза гостът.

Според Григорова умишлено се забавя пускането на обществената поръчка и "умишлено се пробутва турска съмнителна фирма".

"Той е имал разговори с нея. Защо кметът на столицата води разговори с фантомна турска фирма - не си обяснявам. Здравомислещ бизнесмен няма да прави разходи, ако няма гаранции, че ще си върне тези разходи. Единственият, който може да даде тези гаранции, е кметът Терзиев. Тази фирма от турската отбранителна индустрия продължава да се твърди, че работела и чистела Истанбул, което не е вярно", обяви независимият общински съветник пред Bulgaria ON AIR.

Освен турската фирма, умишленото забавяне, се виждат и предпочитания към част от хората с прякори от сметопочистващите фирми до момента, изтъкна Григорова.

"Защо предпочитаме едни хора с прякори пред други хора с прякори, какво ще получи г-н Терзиев? Той представя това като борба с мафията. Коментираме удължени договори, подписване на договори, на като общински съветници не разполагаме с документи. Става въпрос за стотици милиони левове", заяви гостът.

Григорова припомни, че е поискан план за справяне с кризата, който е трябвало да бъде представен още около 25 октомври миналата година: "Той не изпълни решението на Столичния общински съвет".

"Има 109 снегорина, които чистят улиците. Имаме още 100, които можем да пуснем при нужда. Няма ли нужда? Само в зоните, които бяха пуснати - от първа до седма, са нужди 151 големи снегорина. Имаме Зона 8 и 9, и "Красна поляна". Част от тези 106 са в трите зони, които въобще не са под натиск. Опасявам се, че само лекарите в "Пирогов" могат да кажат много или малко са тези 109 снегорина", коментира Григорова.

Тя прогнозира, че кризата с боклука в София ще продължи още няколко месеца.

"Обвинявам Терзиев в преднамерено вкарване на София в тежка криза, за да може конкретна фирма да спечели от кризата, която той провокира", заключи Григорова.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!