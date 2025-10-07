Ваня Григорова: Отговорността е на този, който отговаря за отпадъците в София

кадър: Bulgaria ON AIR

София затъва в боклуци, кризата с отпадъците се задълбочава.

"Отговорността е на този, който отговаря за отпадъците в София, това е кметът Васил Терзиев. Той каза някои неща - част от тях верни, други - не. Хората около него казват, че се създава усещане за криза. Надявам се той да създаде усещане, че София вече има управление. Сега се вижда, че това, за което аз говорих в предизборната кампания - че трябва да заложим на общински предприятия и дружества, е най-устойчивото решение", каза независимият общински съветник Ваня Григорова в студиото на "Денят ON AIR".

По думите ѝ по този начин няма кой да ти извива ръцете.

"Винаги може да ти извиват ръцете през обществени поръчки, но той две години не си мръдна пръста да укрепи "Софекострой". София има общинско дружество за сметопочистване, но то е съсредоточено само в един район - "Красна поляна", той е най-тежък за почистване и генерира загуби на дружествата, и заради това общинското дружество е там. Трябваше сега там с изтичането на договорите на частните дружества, които почистват останалите райони, "Софекострой" да поеме повече райони", допълни Григорова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя твърди, че "Софекострой" не е отказало да помогне.

"Във вторник миналата седмица се е провел първият разговор, в сряда са им изпратили писмо с искане да дадат цени. Срокът е бил до четвъртък - кой може да го направи това? Говорим от 2 години, че ще настъпи тази криза. Нито беше укрепен "Софекострой", нито беше пусната обществена поръчка. Днес попитах зам.-кмета по екология, след като до момента не разпознаваха общинското дружество като алтернатива, защо не са пуснали обществената поръчка навреме. Тя е била готова миналата година по това време", коментира гостът.

Григорова е категорична, че няма как да видим решение на кризата до седмица.

"Опасявам се, че сме наблюдатели на една много евтина постановка. И от това, което виждам - Терзиев е активен участник в нея. Не мога непрекъснато да го оправдавам с незнание. Той знаеше какво ще се случи, знае кога изтичат договорите. На брифинга в събота излъга, че "Софекострой" са отказали. Разполагам с писмото, с което "Софекострой" заявява готовност да се включи. Писмото е пуснато в петък и в понеделник стига до Столичната община", разкри тя.

