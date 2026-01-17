Ваня Григорова: Правителството не трябваше да пада в този момент

кадър: БНТ

Независимият общински съветник в Столичния общински съвет и лидер на "Солидарна България" Ваня Григорова коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" националната и местната политика, като постави остри въпроси за липсата на бюджет, еврозоната, ролята на президента Румен Радев и задълбочаващата се криза със сметопочистването в София.

Според Григорова най-големият положителен ефект от падането на правителството е, че е бил чут общественият гняв:

"Безспорно най-големият плюс е, че се чу гневът на хората – че те не искат повече да стоят тихо и кротко и да понасят наглостта на властта."

Тя посочи пред БНТ като ключов пример отказа от провеждане на референдум за влизането на България в еврозоната:

"За мен най-голямата наглост беше пренебрегването на правото на гражданите да кажат искат или не искат да влязат в еврозоната."

Наред с това обаче, Григорова подчерта и тежкия минус от политическата нестабилност:

"Правителството не трябваше да пада в този момент, защото сега сме без бюджет. А една държава не може да функционира без бюджет."

Според общинския съветник липсата на държавен бюджет вече има реални последици, особено за здравеопазването:

"Общинските болници няма да могат да си плащат дори заплатите на лекарите и медицинските сестри."

Като конкретен пример тя посочи Втора градска болница:

"Миналата седмица постъпи писмо от Втора градска с искане за заем от 3 милиона лева, за да могат да платят заплатите дори за януари."

По думите ѝ същият проблем засяга и други общински, както и част от държавните болници, особено след връщането на лимитите от НЗОК:

"Това забавяне на приходите е за сметка на развитието и функционирането на болниците – общинските и държавните. Частните нямат този проблем."

Ваня Григорова смята, че президентът Румен Радев по-скоро ще излезе на политическия терен:

"Смятам, че по-скоро господин Радев ще вземе участие в реалната политика, защото президентството по дефиниция няма реална власт."

Тя защити активната роля на президента като изразител на общественото недоволство:

"Президентът не трябва да е пуделче, което само се показва по телевизията. Някой трябва да изразява недоволството на гражданите."

По думите ѝ евентуална партия около президента трябва ясно да има социален и солидарен профил.

Григорова беше категорична, че кризата със сметопочистването в София е предвидима и управленски провал:

"Този момент назря още през октомври, но не беше обявено бедствено положение."

Тя обвини в ефира на БНТ кмета Васил Терзиев в липса на реален план:

"Чуваме за план А, план Б, план С, но ние не ги виждаме и не ги усещаме."

Според нея управлението на столицата е пиар, а не реално управление. Григорова остро разкритикува удължаването на договори с фирма "Титан":

"Договорите се удължават незаконно и на цени от 209 лева, при положение че общината беше заложила 166,67 лева."

По думите ѝ в някои зони цената стига до 285 лева:

"Това е почти двойно над цената, която кметът обеща, че няма да надвишава."

Според Ваня Григорова, кризите – национални и местни, са резултат от липса на последователност, прозрачност и реална политическа воля.

