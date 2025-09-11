Ваня Григорова: Радев, ако има желание да прави политически проект, трябва да е активен

Кадър България он ер

Независимият общински съветник в Столична община Ваня Григорова заяви пред Bulgaria ON AIR, че трябва да има условия, за да не се налага ватманите и шофьорите от градския транспорт да слизат от превозните средства.

Невъзможно е да шофират без да пият нищо и без да се хранят, подчерта тя.

"Немалка част от релсовия път в София има нужда от подмяна. Само за няколко отсечки са нужни над 400 млн. лв. В по-голяма част от случаите се избира актуализация на заплатите. Правим това, което спешно трябва да се направи, винаги отлагаме разходите, които набъбват и стават все по-проблемни", обясни Григорова в "Денят ON AIR".

Общинският съветник от СОС изтъкна, че в общината няма достатъчно средства за капиталови разходи.

"Крайно време е държавата да поеме отговорност за поддържане на градския транспорт във всички градове. Да плаща 50% от разходите, колкото плаща и общината. Редно е общинските съветници да се обърнем към министъра на финансите. Не е нормално държавата да плаща по-малко от общината. Не срещнах разбиране от председателя на комисията г-н Таков. Кметът и зам.-кметът по финанси трябва да водят тези разговори", на мнение е Григорова.

"Планира се пенсионната възраст да стане 65 години. Набор от мерки, които се обсъждат. Дефицитът в бюджета на НОИ е 12 млрд. лв. Това са много пари. Вместо да натоварват работещите и пенсионерите, е редно да направят така, че частните фондове да не са задължителни и да премахнат максималния осигурителен доход", каза още гостът.

"Обръщам се към всички партии за подкрепа. Ако подкрепят тази посока - средствата да не се инвестират рисково, да се присъединят. Максималният осигурителен доход стимулира сивата икономика. Таванът на осигуровките трябва да отпадне", настоя Григорова.

Общинският съветник коментира все по-засилващите се слухове, че президентът Румен Радев ще обяви началото на свой политически проект.

"Президентът Радев, ако има желание да прави политически проект, той трябва да е активен по различните теми. Няма смисъл да правиш кух откъм идеи проект. Трябва да гори от това да постигне някакви цели. Колко по-голяма цел от бъдещето на работещите и пенсионерите; България да не задлъжнява; частните пенсионни фондове да не разиграват осигурителните ни вноски на хазарт...", изтъкна Григорова.

