Ваня Григорова: "Тези хора на избори не гласуват"

кадър: Bulgaria ON AIR

Темата за протестите трябва да се решава в Народното събрание между управляващото мнозинство и опозицията, а не с кмета на София. Тази позицията изрази независимият общински съветник в Столичния общински съвет Ваня Григорова.



"Знаете ли колко пъти сме правили протест и след това шествие, без уведомление от Столичната община. Например транспортните протести през пролетта. Разрешението беше хората да се движат по тротоара, що за протест трябваше да е това, ако не блокират кръстовища", каза тя.



По думите ѝ кметът Терзиев е предпазлив и винаги се опитва да ограничи движението на протестиращи, каквито и да са те.



"Имаше протест в подкрепа на Палестина, който кметът не разреши, защото го е страх от Израел", аргументира се Григорова.



В ефира на Bulgaria ON AIR тя изрази мнение, че хората на протеста не са запознати със съдържанието на проектобюджета за 2026 г.



"Предложението е срещу работещите български граждани и в интерес на хората с парите. Много малко от хората на протеста са чели трите национални бюджета, просто изразяват недоволството си, че са управлявани от хора като Пеевски и Борисов", каза още Ваня Григорова.

Тя изтъкна протестиращите в сряда в Пазарджик: "Къде бяха тези хора по време на изборите - не разбират ли, че това се прави на избори, че по време на местните избори трябва да излязат и да покажат кой искат да ги представлява в общинския съвет. Закъсняха".



Във връзка с щетите в София независимият общински съветник заяви, че не всички ще бъдат платени от джоба на софиянци. За някои има застраховки, ремонтът на клуб на ГЕРБ няма да е за сметка на СО.



"Въпросът е какво ще стане от тук насетне. Искаме оставка - какво ще дойде - няма алтернатива. Не е редно да чакаме лидер, трябва да има формация, която се състои от хора. Тези хора на избори не гласуват", подчерта Григорова.



Очакванията на Григорова са протестите постепенно да отслабнат.



"Радев може да бъде припознат, ако излезе на политическата сцена. Колкото и да не му се ще, ако се стигне до избори, няма да го оставят да си стои в президентството", прогнозира Ваня Григорова.



Според нея кметът Васил Терзиев умишлено бави поръчките за сметосъбиране в София.



"Той много добре знае кога изтичат договорите в отделните зони и умишлено не е пуснал обществената поръчка, която е била готова. Терзиев се чувства комфортно в позицията на жертва, поредният повод да се покаже жертва", заяви общинският съветник.

