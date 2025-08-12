Ваня Григорова: Запасете се с бета-блокери, пускам снимка с цели два крака
Кадър Фб, Ваня Григорова
Ваня Григорова отново разбуни духовете във Фейсбук.
Миналата седмица тя пусна снимка, която предизвика много коментари.
На нея тя показва целия си крак под къса рокля в колата и написа: Магнолията е магнолия, когато е на път"
Сега е доста по-обрана, но текстът е не по-малко предизвикателен:
"Само проверявам дали всички фб карикатури и техните тролски страници и профили са добре. И да предупредя, че имат само още една седмица да се запасят с бета-блокери и пускам снимка не с един, а с цели два (!) крака."
Заваляха коментари:
Само едно такова революционно действие може да реформира и преформатира лявото пространство...
Някой да тагне Комарницки да дигне молива. Аз не мога, че ме е блокирал.
Тука става страшно....
Теменужка Петкова,Сачева,Асен Василев и Явор Божанков...ще вземат да завиждат....
Утре очаквам хейт от жълтопаветната преса....и най-вече от ПИК....
Някои оценихме по достойнство снимката с левия крак! Наистина ли се налага снимка и с десния?!?
