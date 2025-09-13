Ваня Григорова избухна: Не може да съчувстваме на някой, който взима 3600 лева пенсия, а не 6000

Кадър Фб

Ако не направим така, че да повишим приходите в НОИ, следващата година отново ще трябва да вземем още 17 млрд. заем, може и повече. Само да се кахърим за това, че оставяме в наследство дългове на децата си, не е достатъчно да спрем тази спирала надолу. Това заяви пред БНТ председателят на „Солидарна България“ Ваня Григорова.

Да не се увеличава пенсионната възраст над 65 години, да се премахне максималният осигурителен доход и да се отмени задължителното осигуряване в частен пенсионен фонд – това са исканията, за които „Солидарна България“ започва събиране на подписи.

Според Григорова, тези мерки биха решили до голяма степен проблема с недостига на средства за пенсии. „Около 2/3 от дефицита в НОИ ще бъде покрит от осигуровки, което означава, че много повече средства ще останат в държавния бюджет“, смята тя.

По думите ѝ, не бива да се вдига осигурителната вноска, а да се увеличи максималният осигурителен доход.

„Трябва да се увеличи таванът на пенсията, но не трябва да се премахва“, каза още тя.

Относно хората с високи заплати, като служителите в РВД например, които получават пенсии, несъответстващи на удържаните им вноски, Григорова заяви: „Държавата не му краде пенсията. Парите му отиват при пенсионерите. НОИ не е държавата, която прибира едни пари.

Тези средства идват от нашите осигуровки и отиват при нашите пенсионери. Всички български пенсионери са наши пенсионери, в крайна сметка“.

„Не може непрекъснато да говорим колко беден е българският пенсионер и след това да съчувстваме на някой, че получава 3600 лв. пенсия, а не получава 6000. Макар че и в момента, ако премахнем тавана на пенсиите, всъщност много малко ще се увеличи таванът на пенсиите. Броят им е ограничен и няма да са толкова високи“, добави тя и посочи, че е съгласна таванът да стане и 6000 лв., но да има таван.

В същото време трябва да се премахне таванът на осигуровките, защото това подхранва сивата икономика.

Тя изтъкна също, че няма друга държава в ЕС, в която да има задължително внасяне на осигуровки към частни фондове.

Григорова призна, че не очаква никой я парламента да подкрепи нейната кампания.

