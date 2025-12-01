Ваня Григорова отговори на Бойко Борисов за левите партии

Редактор: Недко Петров

Винаги има различни варианти за това как да изглежда един бюджет. Това, което говорят от управляващото мюзинство, по-скоро визира политическите настроения вътре в коалицията. Иначе много други неща са възможни, като например вместо да се увеличава осигурителната вноска с два процентни пункта, да се върнат осигуровките, които се плащат към частните пенсионни фондове.

Това заяви Ваня Григорова.

В момента можем да направим сравнение, че при заплата от 2500 лева, увеличението на осигуровките би било 20 лева. Този човек, същият с 2500 лева, плаща 55 лева към частните пенсионни фондове, откъдето нищо не му се гарантира. Тоест, има различни варианти за балансиране, но е очевидно, че недоволството е по-скоро пробизнес ориентирано от едни пробизнес партии. Виждаме спор между едни десни и други десни партии, кой така ще бъде по-угодлив по отношение на бизнеса, допълни общинският съветник столичния ОбС.

Григорова изрази също несъгласие с Бойко Борисов, който определи БСП и "ДПС - Ново начало" за леви партии.

Нека говорим сериозно, „ДПС – Ново начало“ не е лява партия. БСП се води такава формално и по-скоро от други мотиви за участието си в това правителство. Те са насочени към уреждането на различни позиции на хора от БСП и се опитват през някакви много слаби псевдосоциални мерки да оправдаят участието си във властта, допълни в „Лице в лице“ Ваня Григорова.

