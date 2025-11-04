Ваня Иванова влезе в „Сделка или не“ за нов двигател за старата си кола

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Ваня Иванова от София се бори за 100 000 лева в „Сделка или не“. Пред водещият Ненчо Балабанов тя разкри, че целта ѝ е най-високата сума, но би се задоволила и със 7 бона, за да си купи нов двигател за старата си кола, към която има сантиментални чувства.

Ваня е от София. Излезе с кутия №14.

Отказа няколко изключителни оферти от банкера. Те бяха 3750 лв., 4600 лв., 4000 лв., 4500 лева.

Тя ги отказа, но той продължи да я изкушава. Така се стигна до предложение от 6000 лева.

Не вярвам в късмета си, обясни тя. Въпреки това Ваня реши да го пробва, гонейки останалата най-голяма сума в този момент от играта, а именно 50 000 лева.

Важното е да не си тръгна с 50 стотинки, каза още тя.

След като охвърли 6-те бона, тя премахна от играта си 5 лева и 25 000 лева.

Така в играта на Ваня останаха три кутии, в които има 50 стотинки, 2 лева и 50 000 лева. Банкерът в този момент я изкуши отново с 6000 лева.

Тя прие.

Вече извън официалната игра, при хипотетично стечение на обстоятелствата банкерът ѝ предложи смяна, тя смени кутията си, макар и с уговорката, че не е ясно дали в реални условия, би сторила това, като накрая откри 50 000 лева в кутията пред себе си.

