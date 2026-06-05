Ваня Стефанова поиска екстрадицията на Стефан Мавродиев

Снимка ББР

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова подписа официално искане до министъра на правосъдието на Република Сърбия за екстрадицията на българския гражданин Стефан Мавродиев. Това съобщиха днес от пресцентъра на Прокуратурата на Република България. Бившият шеф на Българската банка за развитие е задържан на сръбска територия, след като бе обявен за международно издирване въз основа на Европейска заповед за арест.

Искането за предаване на българските власти е свързано с провеждането на наказателно преследване срещу Стефан Мавродиев. Спрямо него е повдигнато обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо изключително тежък случай.

Разследването се провежда под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Европейската заповед за арест бе издадена от Софийския градски съд и впоследствие потвърдена от Софийския апелативен съд, което легитимира международното му издирване, пише dunavmost.com.

Официалната молба за екстрадиция ще бъде изпратена до властите в Белград в началото на следващата седмица. Процедурата ще премине по служебен път чрез Министерството на правосъдието на Република България.

Предаването на лицето ще се осъществи със съдействието на Интерпол.

Финалното решение дали обвиняемият български гражданин ще бъде върнат в страната предстои да бъде взето от сръбския съд и правосъдното министерство в Белград съгласно международните спогодби.

Редактор "Екип на Петел",

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