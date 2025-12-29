Въоръжен грабеж в известна верига магазини в "София"
Пиксабей
Въоръжен грабеж е станал преди минути на столичната улица "Ген. Стефан Тошев", съобщи "Блиц"
Престъплението се е случило във веригата магазини "Аванти".
Нахлули са двама души с огнестрелно оръжие, заплашили са продавачката и са задигнали оборота.
Бандитите са избягали с тъмен автомобил в неизвестна посока.
Все още няма информация дали служителката е ранена.
На място са пристигнали незабавно 5-6 полицейски коли.
Актуализация:
Откриха автомобила, с който избягаха похитителите в София, съобщиха очевидци за медията ни.
Опасни бандюги извършиха въоръжен грабеж на столичната улица "Ген. Стефан Тошев.
Полицията отцепи спешно блок на улица "Дебър", близо до улица "Дойран". Не е ясно каква е причината за това действие на органите на реда, но се говори, че във возилото може да е открита опасна находка.
В момента пожарна и ченгета евакуират живущите на голямо разстояние от сградата.
Все още не е ясно накъде са се насочили извършителите на престъплението.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!