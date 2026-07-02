Въоръжен с нож и бухалка мъж нахлу в синагога в Ню Йорк

Снимка Пиксабей

Опит за нападение срещу голям еврейски религиозен център в Ню Йорк беше осуетен. Инцидентът стана на 1 юли 2026 г. в Бруклин, съобщиха от Движението за борба с антисемитизма в САЩ, цитирани от израелската медия мигнюз.

Мъж, въоръжен с нож и бейзболна бухалка, влезе в централата на движението „Хабад“, разположена на адрес „770 Eastern Parkway“ в квартал "Краун Хайтс".

Според цитираното издание нападателят, който не е от еврейски произход, проникна в сградата, носейки кипа (традиционна еврейска шапчица), за да прикрие намеренията си.

Атаката бе извършена на значима за общността дата – 75-ата годишнина от деня, в който Любавичкият Ребе официално оглавява движението „Хабад“. Поради тази причина в сградата е имало голям брой вярващи.

Присъстващите в синагогата реагираха незабавно. Те блокираха нападателя, обезоръжиха го и го изведоха извън сградата, където го задържаха до пристигането на полицията.

Пристигналите на място служители на нюйоркската полиция арестуваха заподозрения. Благодарение на бързата и координирана реакция на вярващите бяха избегнати жертви в един от най-посещаваните еврейски центрове в света.

Правоприлагащите органи в Ню Йорк продължават да разследват мотивите на задържания, като една от основните версии е престъпление от омраза.

„Хабад“ е голямо ортодоксално еврейско движение. Името му е съкращение на думите на иврит, които означават за мъдрост, разбиране и знание. То учи хората да опознаят своята вяра чрез логика и сърце. Движението помага на евреите по целия свят да спазват своите традиции и да изучават Тората (както в юдаизма се наричат първите пет книги от Стария завет - Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие). „Хабад“ има центъра в над 100 държави, включително в България, показа справка, направена от екипа на NOVINI.BG.

Редактор "Екип на Петел",

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