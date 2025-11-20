Въоръжен с пистолет ограби 15-годишно момче в Добрич

Пиксабей

Задържани са двама мъже за извършване на въоръжен грабеж над 15-годишно момче в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден около 20:00 часа снощи, по първоначални данни неизвестен мъж е заплашил младежа с пистолет и му е отнел телефона, след което е напуснал мястото. От полицията са организирани заградителни и издирвателни мероприятия, в хода на операцията е спрян лек автомобил БМВ, управляван от 29-годишен без свидетелство за управление. Той е проверен за употреба на наркотични вещества, тестът е дал положителен резултат за употреба на метамфетамин и амфетамин. Мъжът е задържан за 24 часа.

В автомобила е установен и пътник, чието описание съответства на издирвания за грабежа. При извършения обиск 26-годишният мъж, криминално проявен, доброволно предава пистолет и мобилен телефон – предмети на престъплението. Той също е задържан за 24 часа.

Работата по изясняване и документиране на престъпната дейност продължава, предаде БТА.

Още четирима мъже са задържани в Добрич в рамките на специализирана полицейска операция, след като при проверка в тях са открити наркотични вещества, реагиращи на метамфетамин, амфетамин и канабис. Те са съответно на 39, 41, 29 и 50 години. Мъжете предават на полицаите свивките с наркотични вещества. Образувани са бързи полицейски производства.

