Въоръжени крадци задигнаха карти „Покемон" за 100 000 долара

Полицията в Ню Йорк показа записи от въоръжен грабеж на карти за Покемон. Двама мъже с пистолети влизат в кафене, когато там има проява за украсяване на картите с поне 40 участници., предаде Нова телевизия.

„Обичаме Покемон, но за никоя карта не си струва да се губи човешки живот”, се казва в изявление на собственика на кафенето.

Смята се, че извършителите са отнесли карти на стойност над 100 000 долара. Картите се използват за настолна игра. Покемон феновете ги разменят и търгуват с тях по целия свят.

