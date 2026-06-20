Въоръжени мъже нахлуха в болница в Конго и отвлякоха 6-годишно дете, заразено с Ебола

Кадър Youtube

Въоръжени мъже са нахлули в болница в Конго в понеделник и са отвлекли 6-годишно дете, заразено с Ебола. Момиченцето е било отведено е от „силно ядосани“ мъже, заедно с майка си, съобщи местен здравен работник. Инцидентът е станал в град Бутембо.

Детето вече е намерено и е „в добро състояние“, каза в петък д-р Лубамбо Мабоко Гастон, цитиран от Би Би Си (BBC). Не е ясно дали мъжете са познавали детето, но подозренията и страхът около центровете за лечение на Ебола са широко разпространени по време на настоящата епидемия, предава Vesti.bg.

В петък Гастон съобщи, че детето и майката са се появили в център за лечение на Ебола на около 18 км от Бутембо. „В момента състоянието ѝ се оценява като стабилно“, каза д-р Гастон по адрес на детето.

Заведенията за лечение на Ебола бяха атакувани многократно по време на настоящата епидемия, при която са потвърдени над 230 смъртни случая и 890 заразени. Миналия месец полицията в град Монгбвалу стреля във въздуха, след като ядосани тълпи се опитаха да си върнат телата на близки, починали в здравно заведение.

Дни преди това тълпи подпалиха изолационни палатки в болница в Руампара, град на 85 км югоизточно от Монгбвалу, след като бяха спрени да вземат тялото на мъж, за когото се смяташе, че е починал от Ебола.

Тялото на жертва на Ебола е силно заразно и може да доведе до по-нататъшно разпространение на вируса, когато се подготвя за погребение. Осигуряването на безопасното провеждане на погребенията е основна грижа за здравните служители, които се опитват да се справят с епидемията.

„Хората не са правилно информирани или сензибилизирани за случващото се. За определена част от населението, особено в отдалечените райони, Ебола е измислица на външни хора – тя не съществува. Те вярват, че неправителствените организации и болниците измислят това, за да правят пари, и това е трагично“, каза пред BBC миналия месец местният политик Люк Малембе.

В петък служител на Световната здравна организация (СЗО) заяви, че епидемията от Ебола в източната част на ДР Конго все още „се развива изключително бързо“.

Мари-Розелин Белизер, ръководител на спешните операции на СЗО за Африка, беше цитирана от информационна агенция AFP да казва, че „епидемията е сериозна“, но е „видяла реакция, която става все по-силна с всеки изминал ден“. На брифинг тя също така заяви, че 75 здравни работници са се заразили с Ебола по време на епидемията, като от тези случаи 17 са починали.

Епидемията беше обявена на 15 май, въпреки че предаването на вируса е останало незабелязано за известен период от време. Резкият скок на случаите е причинен от рядък щам на Ебола, известен като Бундибугио (Bundibugyo). Понастоящем няма ваксина за този щам и Световната здравна организация (СЗО) заяви, че може да отнеме месеци, преди да има готов препарат.

Настоящата епидемия от Ебола има потенциала да бъде една от най-големите в историята, заяви във вторник ръководителят на Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията (Africa CDC), повтаряйки сходна прогноза, направена по-рано този месец от Центъра за контрол на заболяванията на САЩ (US CDC).

Уганда, която споделя обща граница с ДР Конго, съобщи за 19 потвърдени случая на вируса, включително два смъртни случая. Тя обаче не е докладвала за нови случаи от 5 юни насам, посочват от СЗО.

В ДР Конго министерството на здравеопазването заявява, че е засилило системите за наблюдение, проследяването на контактните лица и лечебната инфраструктура със специализирани центрове в няколко засегнати града.

СЗО отпусна 3,9 милиона долара (2,9 милиона лири) за справяне с епидемията, докато Africa CDC обяви бюджет от 319 милиона долара.

Случаите в момента са концентрирани в провинциите Итури, Южно Киву и Северно Киву, откъдето шестгодишното момиченце беше отведено от болницата в понеделник. Итури остава основното огнище на заразата, като съставлява над 90% от потвърдените инфекции.

СЗО предупреди, че конфликтът в източната част на ДР Конго затруднява справянето с епидемията от Ебола. Бунтовническата групировка М23 контролира големи части както от Северно, така vanished от Южно Киву.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!