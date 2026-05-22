Въоръжени убиха най-малко 16 души при две атаки в Хондурас
Снимка Пиксабей
Голяма трагедия е станала в Хондурас.
Най-малко 16 души бяха убити при две отделни атаки, извършени от въоръжени мъже, в населени места по крайбрежието на Хондурас.
Сред убитите има шестима полицейски служители, предаде Асошиейтед прес, като се позова на полицията.
Въоръжени мъже са открили огън в ранчо в община Трухильо в северната част на Хондурас.
Застреляни са най-малко 10 работници, съобщи говорителят на националната полиция Едгардо Барахона.
В района от десетилетия има конфликт за земи между дребни фермери, едри земевладелци и криминални групировки.
При другата атака нападатели са стреляли по полицията в община Омоа в департамент Кортес близо до границата с Гватемала, като са убили шестима полицаи, включително висш служител, казаха от полицията, информира БТА.
