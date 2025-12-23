Въпреки решението на КЕВР цената на водата в Русе ще остане непроменена

Снимка: Пиксабей

„Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ООД – Русе ще запази досега действащите си цени, съобщиха от дружеството на официалната си страница в интернет.

„Заради приемане на еврото, взехме решение да не въвеждаме новите цени от 1 януари. Смятаме, че е важно потребителите да имат спокойствие и увереност по време на самия процес на преминаване към новата валута. Когато определим кога ще започнем да прилагаме новите цени, ще публикуваме информация в уебсайта ни“, заяви по този повод управителят на ВиК дружеството инж. Илиан Милев, цитиран от БТА.

В публикацията на страницата в интернет на дружеството все пак е посочено решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с което са приети нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2026 г., които ВиК - Русе предоставя на своите абонати. Решението на дружеството спира поскъпване средно с около 9,3 на сто на този етап.

Крайните цени с ДДС след решението на КЕВР, които все още предстои дружеството да съобщи кога ще влязат в сила, са следните:

за доставяне на вода на потребителите 4,177 лева за кубически метър или 2,136 евро за кубически метър (при 3,845 лв./ куб. м. или 1,966 евро/ куб. м. към момента), за отвеждане на отпадъчни води – 0,758 лв./ куб. м. или 0,388 евро/ куб. м. (при 0,635 лв./ куб. м. или 0,325 евро/ куб. м. към момента), за пречистване на вода за битови и приравнени към тях потребители – 0,731 лв./ куб. м. или 0,374 евро/ куб. м. (при 0,704 лв./ куб. м. или 0,360 евро/ куб. м. към момента).

за пречистване на води на промишлени и други стопански потребители ще плащат крайни цени с ДДС: при първа степен на замърсяване - 0,835 лв./ куб. м. или 0,427 евро/ куб. м. (при 0,805 лв./ куб. м. или 0,412 евро/ куб. м. към момента), при втора степен на замърсяване - 1,267 лв./ куб. м. или 0,648 евро/ куб. м. (при 1,222 лв./ куб. м. или 0,625 евро/ куб. м. към момента) и при трета степен на замърсяване – 1,675 лв./куб. м. или 0,857 евро/ куб. м. (при 1,614 лв./куб. м. или 0,825 евро/ куб. м. към момента).

От дружеството припомниха, че не всички потребители в област Русе заплащат комплексната цена за ВиК услуги. В районите, където няма изградена канализация и които не са обхванати от пречиствателна станция за отпадъчни води, съответно не се заплаща за отвеждане и пречистване на водата.

