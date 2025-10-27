Въпреки увеличените заплати в столичния транспорт 300 шофьорски места са свободни

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

През пролетта столичните шофьори от градския транспорт протестираха и успяха да си изваюват увеличения на заплатите и бонуси. Въпреки това няколко месеца по-късно проблемите с кадрите все още са актуални. В транспорта вече наемат шофьори от Узбекистан, но се търсят още хора.

В момента имаме 300 свободни места за шофьори. В голяма част от секторите у нас липсват качествени кадри и всъщност ние не правим изключение. За последните 6 години шест пъти се увеличиха заплатите в транспорта и нямахме проблеми с намирането на хора по време на ковид кризата, тъй като много от сънародниците ни в чужбина се върнаха у нас. След приключването на кризата обаче те отново се върнаха в чужбина и ние отново нямаме достатъчно шофьори.

Това коментира пред Нова тв директорът на Столичен автотранспорт Стилиян Манолов.

Работата е отговорна и тежкия трафик в София, недобрата инфраструктура, липсата на толерантност на пътя затрудняват работата. Така че работата е отговорна и може би това е една от причините хората да не искат да я поемат. Все пак един шофьор отговаря за стотици пътници ежедневно. Това е много отговорно, коментира той.

Ние сме стабилен работодател, предлагаме добри заплати, редица социални придобивки и въпреки това има недостиг. Очакваме и нови автобуси през декември. Но основната причина хората да напускат и отговорността и стреса, коментира той.

За нас няма значение откъде идват желаещите да работят при нас, всички са добре дошли. В момента имаме 11 узбекистанци, които работят и заедно с това учат езика. Така че всеки, който има нужните компетенции, е добре дошъл да работи при нас, коментира още той.

