Въпрос на Билалов за 5000 лева у нас, е бил зададен за 1 милион паунда във Великобритания

Редактор: Александър Дечев

e-mail: alexander_dechev_petel.bg@abv.bg

Кадри: БТВ и Youtube, Who wants to be a millioner

Въпрос, зададен за 5000 лева в "Стани богат" у нас, бе оценен на 1 милион паунда във Великобритания. Става дума за питане коя от личностите е родена в същата година, в която и Кралица Елизабет II.

У нас той бе зададен от Михаил Билалов в излъченото миналия петък (4 февруари) издание, в което 21-годишната Жанин трябваше да избере измежду Невена Коканова, Мерилин Монро, София Лорен и Грета Гарбо. С помощта на публиката тя посочи правилен отговор - Мерилин Монро.

Преди две години обаче на британския вариант на шоуто "Кой иска да стане милионер" такъв въпрос бе зададен, но като последен 15-ти - за голямата награда от 1 милиона паунда. Тогава възможните опции пред участника Дейвид Фиър са Одри Хепбърн, Джуди Гарланд, Джули Андрюс и Мерилин Монро. 60-годишният мъж звъни на приятел, който му казва, че мисли, че е Джуди Гарланд. Все пак Фиър не му се доверява, отказва се и прибира сумата от половин милион паунда. Вече извън играта участникът посочва Одри Хепбърн, което е грешен отговор.

