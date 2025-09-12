Въпрос за Лондон скара феновете на „Стани богат”

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Въпрос за 1000 лева предизвика дискусия между феновете в „Стани богат” в социалните мрежи. Той беше свързан с отделните кранове за студена и топла вода, с които се е сблъсквал всеки, който е бил в Лондон. Играчът трябваше да избере между четири световни столици, къде всъщност е тази „забележителност”.

Седящият на Стола на знанието призна, че се е объркал от въпроса и директно поиска помощ от водещия Ники Кънчев. Той пък направо блесна с отговора си, като показа подробни познания по лондонските детайли.

Във Фейсбук обаче мненията се разделиха по повод този въпрос. За едни той е прекалено лесен, други обаче смятат, че той е подигравка и е в стил „автобусна спирка в Непал”.

Въпреки помощта на Кънчев, играчът не стигна по-напред, след като изхаби другите два жокера на следващия въпрос и в крайна сметка си тръгна само с 500 лева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!