Върховенството на закона в България влиза за обсъждане в Съвета по общи въпроси

Върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия ще бъде една от темите, които ще се разискват на днешния Съвет "Общи въпроси" в Брюксел.

Организаторите посочват, че това е в рамките на годишния диалог. България ще бъде представена от министъра на правосъдието Георги Георгиев, предаде БНР.

Въпросът за страната ни влезе във фокуса на европейските институции, след като председателят на либералите в Европейския парламент Валери Айе поиска Европейската комисия да спре на България всички средства по плана за възстановяване и устойчивост, свързани със съдебната реформа, заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Тя определи страната ни като "превзета от олигарсите" и подчерта, че "тези, които се застъпват за реформи, се третират като врагове на държавата", като посочи Делян Пеевски за "опасност за държавата".

По-късно Еврокомисията удържа на страната ни 214,5 млн. евро при второто плащане по плана заради неизпълнение на реформата на антикорупционната комисия.

Многогодишната финансова рамка и подготовката на последната за годината среща на евролидерите през декември са сред темите, които ще се обсъждат на Съвета.

