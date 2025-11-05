Върховния съд на САЩ гледа важно дело за митата на Тръмп

Кадър Ютуб

Съставът на Върховния съд на Съединените щати постави под съмнение законността на митата, наложени от президента Доналд Тръмп. Делото е от ключово значение за икономическата и международната политика на Белия дом. Администрацията оказва натиск върху деветимата съдии да потвърдят настоящия курс.

Решението може да излезе след месеци, но е възможно и да бъде произнесено сравнително бързо. Представителят на правителството Джон Зауер изтъкна, че отмяна на митата би изложила Съединените щати на "безмилостни търговски ответни мерки" от други страни, допълва БНТ.

Според някои съдии Законът за извънредното положение, на който се позовава правителството, не включва правомощия за налагане на мита, а само за "регулиране на вноса и износа". Според друго становище данъците са от компетенциите на законодателната власт, а митата са данъци.

Доналд Тръмп подчерта, че оставането на митата е "въпрос на живот и смърт" за Съединените щати. Митата върху вноса носят значителни приходи и позволиха извличане на инвестиционни ангажименти от чуждестранните партньори и преференциални условия за американските износители.

