Върховният касационен съд потвърди присъдата на Никола Саркози

Върховният касационен съд на Франция потвърди днес присъдата на Никола Саркози за незаконно финансиране на предизборната му кампания за преизбиране през 2012 г. Това е поредният удар по политическото наследство и репутацията на френския президент, предаде "Асошиейтед прес".

Решението на Върховния касационен съд потвърждава окончателно присъдата на Саркози от една година затвор, половината от която е условна, за измама с превишаване на максимално допустимите разходи за неуспешната предизборна кампания.

Съгласно френското законодателство присъдата може да бъде изтърпяна под домашен арест, под наблюдение с електронна гривна или съгласно други изисквания, определени от съдия.

Решението идва само две седмици след освобождаването на Саркози от затвора в очакване на обжалване по друго дело за финансиране на предизборна кампания, припомня БТА. 70-годишният Саркози беше вкаран в затвора „Ла Санте“ в Париж за 20 дни, след като съдиите го осъдиха за заговор за получаване на тайно финансиране от Либия по време на успешната му предизборна кампания за президент през 2007 г. Президентът отрича да е извършил нещо нередно.

