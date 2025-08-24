Върховният лидер на Иран с ясно послание към САЩ

Стопкадър Нова Тв

Напрежението между Иран и САЩ се засилва.

Върховният лидер на Иран коментира противоречията със САЩ относно ядрената програма на Техеран.

Аятолах Хаменей заяви, че настоящата ситуация със Съединените щати е „неразрешима“ и че Техеран никога няма да се поддаде на натиска да се подчини на Вашингтон. Той направи това изявление на фона на конфронтацията със западните сили относно иранската ядрена програма.

Ислямската република прекрати ядрените преговори със Съединените щати, след като САЩ и Израел бомбардираха ядрените ѝ обекти по време на 12-дневна война през юни.

Иран и европейските сили се споразумяха да възобновят диалога, за да се опитат да започнат наново пълноценните преговори за ограничаване работата по обогатяване на уран в Ислямската република, пише frognews.bg.

„Те искат Иран да бъде послушен към Америка. Страната ни ще се изправи с цялата си сила срещу онези, които имат такива погрешни очаквания. Хората, които ни молят да не издигаме лозунги срещу САЩ и да водим директни преговори, дълбоко се заблуждават. Този въпрос е нерешим.“

Франция, Великобритания и Германия заявиха, че може да активират наново санкциите на ООН срещу Иран, ако Техеран не се върне на масата за преговори.

Европейските държави, заедно със САЩ, обвиняват Иран, че се опитва да се сдобие с ядрено оръжие. Техеран твърди, че е заинтересован само от развиване на ядрена енергетика.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!