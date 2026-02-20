Върховният съд на САЩ отмени глобалните мита, наложени от Тръмп

Пекселс

Върховният съд на САЩ отмени всеобхватните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, като постанови, че той е превишил правомощията си, използвайки закон, предназначен за извънредни ситуации, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

С решение, взето с мнозинство от 6 срещу 3 гласа, върховните съдиите потвърдиха становището на предишната съдебна инстанция, че президентът Тръмп неправомерно се е позовал на закон от 1977 г., за да въведе едностранно вносни мита. Делото бе образувано по жалба на компании, засегнати от митата, както и на 12 американски щата, повечето управлявани от демократи, които оспориха безпрецедентното прилагане на закона.

В решението си съдът подчертава, че съгласно Конституцията правомощието за налагане на мита принадлежи на Конгреса.

Митата – данъци върху внасяните стоки – бяха ключов инструмент в икономическата и външната политика на Тръмп. Те бяха в центъра на глобална търговска война, започната след началото на втория му президентски мандат, която обтегна отношенията със съюзници и търговски партньори, повлия на финансовите пазари и засили несигурността в световната икономика, допълва Ройтерс.

„Създателите (на Конституцията - бел. ред) не са прехвърлили никаква част от данъчните правомощия на изпълнителната власт“, ​​пише главният съдия Джон Робъртс. Съдиите Самюъл Алито, Кларънс Томас и Брет Кавано изразиха несъгласие. „Разглежданите по делото мита може да са или да не са разумна политика. Но като въпрос на текст, история и прецедент, те са очевидно законни“, пише Кавано в несъгласието си.

Решението за митата не спира Тръмп да налага мита съгласно други закони. Въпреки че те имат повече ограничения върху скоростта и тежестта на действията на Тръмп, висши служители на администрацията заявиха, че очакват да запазят тарифната рамка в сила и при други правомощия. Решението на Върховния съд идва въпреки поредица от краткосрочни победи по извънредния ред на съда, които позволиха на Тръмп да продължи с извънредни действия на изпълнителната власт по въпроси, вариращи от уволнения на известни личности до големи съкращения на федералното финансиране.

Президентът, издигнат от Републиканската партия, беше защитаваше наложените от него мита, наричайки решението си "едно от най-важните в историята на САЩ" и заявявайки, че решение срещу него би било икономически удар за страната. Но опозиция срещу налозите обаче премина през целия политически спектър, включително либертариански и про-бизнес групи, които обикновено са свързани с Републиканската партия. Анкетите показват, че митата не са широко популярни сред обществеността, на фона на по-широката загриженост на избирателите относно достъпността, допълва АП.

Конституцията дава на Конгреса правомощието да налага мита. Но администрацията на Тръмп твърди, че закон от 1977 г., който позволява на президента да регулира вноса по време на извънредни ситуации, също му позволява да определя мита. Други президенти са използвали закона десетки пъти, често за налагане на санкции, но Тръмп е първият президент, който го е приложил за контрол върху външната търговия.

През април 2025 г. Тръмп наложи това, което той нарече „реципрочни“ мита за повечето страни, за да се справи с търговските дефицити, които обяви за национална извънредна ситуация. Това се случи, след като той наложи мита на Канада, Китай и Мексико, за да се справи с извънредна ситуация с трафика на наркотици.

Последва серия от съдебни дела, включително дело от дузина щати, предимно с демократичен уклон, и други от малки предприятия, продаващи всичко - от водопроводни консумативи до образователни играчки и дамско велосипедно облекло, припомнят от АП.

Оспорващите твърдяха, че законът за извънредни правомощия дори не споменава мита и че използването му от Тръмп не отговаря на няколко правни изисквания, включително едно, което обрече програмата за опрощаване на студентски заеми на стойност 500 милиарда долара на тогавашния президент Джо Байдън.

Икономическото въздействие на митата на Тръмп се оценява на около 3 трилиона долара през следващото десетилетие, според Бюджетната служба на Конгреса. Министерството на финансите е събрало над 133 милиарда долара от вносните мита, наложени от президента съгласно закона за извънредни правомощия, показват федерални данни от декември. Много компании, включително веригата големите магазини Costco, вече са се явили в съда, за да поискат възстановяване на суми, допълва Асошиейтед прес.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!