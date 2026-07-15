Варна, Аксаково и Белослав планират общи мерки за събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци

Снимка Община Варна

Общините Варна, Аксаково и Белослав планират да кандидатстват съвместно по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за изграждане на инсталация за преработка на биоразградими отпадъци, в това число и хранителни, генерирани от домакинствата и от фирмите на територията на община Варна. Мерките финансират още закупуване и разполагане на специализирани съдове за събиране на хранителните отпадъци, както и техника за тяхното транспортиране. Това стана ясно по време на работна среща на кмета Благомир Коцев и директорите на общинските дирекции „Екология и опазване на околната среда“ и „Европейски и национални оперативни програми“ със заместник-кметовете на Община Аксаково Красимира Дянкова и Руска Илиева и представители на отделите по опазване на околната среда в общините Аксаково и Белослав.

Трите общини си сътрудничат в рамките на Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) – регион Варна чрез регионалното депо в землището на с. Въглен, община Аксаково. Там вече функционира компостираща инсталация за зелени отпадъци, финансирана по предходен програмен периоди. Предложението към Управляващия орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. ще бъде новото съоръжение за третиране на хранителните отпадъци ще бъде изградено на територията на регионалното депо, тъй като то разполага с необходимата площ и изградена инфраструктура.

Сред допустимите дейности по програмата са още разработването на информационни кампании сред населението за правилно разделяне на отпадъците, в това число и хранителни и зелени отпадъци. Проектните предложения трябва да съответстват за постигане на целите до 2030 г., заложени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и в съответствие с нормите и изискванията на ЕС.

По време на срещата бе взето решение да бъде инициирана среща с представители на трите общини от РСУО – регион Варна и представители на управляващия орган на програмата, по време на която да бъдат изяснени конкретни детайли и срокове по процедурата за кандидатстване, съобщиха от Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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