Варна: част от ул. „Петър Попов“ в район „Ален мак“ временно е затворена за автомобили заради реконструкция
Във Варна започна нов етап от реконструкцията на ул. „Петър Попов“, която свързва града и трасето Е87 с части от район „Ален мак“. По време на ремонтните работи движението по отделни отсечки е ограничено, a за водачите е организиран временен обход през ул. „Саша Попов“, на място са поставени указателни табели и схема на движение.
Властите и изпълнителите молят шофьорите да бъдат внимателни и по възможност, да разпространяват информацията за дейностите сред близки и познати.
Реконструкцията протича на три етапа и предвижда подмяна на магистралния водопровод, възстановяване на пътната основа и полагане на асфалтова настилка. Работите се финансират от държавния бюджет и се изпълняват от местни изпълнители при съгласуване с всички заинтересовани служби и администрацията на Община Варна.
В продължение на много години пътната настилка на ул. „Петър Попов“ на практика липсваше, което не само създаваше неудобства за жителите, но и вредеше на туристическия престиж на района. В тази връзка благодарност към общинската администрация за обновяването на пътя изказаха представители на международната строителна корпорация KУБ, която изгражда в „Ален мак“ няколко съвременни комплекса от апартаменти и къщи.
„За един курортен град транспортната достъпност е критично важен фактор за комфорта на жителите и гостите, както и за устойчивостта на туристическия сезон. Затова благодарим на Община Варна за тази инициатива и се гордеем със съвместната работа за повишаване качеството на градския живот. Молим водачите за разбиране към временните неудобства, те определено си заслужават“, подчерта основателят на корпорация KУБ Олег Невзоров.
