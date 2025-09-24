Варна: част от ул. „Петър Попов“ в район „Ален мак“ временно е затворена за автомобили заради реконструкция

Във Варна започна нов етап от реконструкцията на ул. „Петър Попов“, която свързва града и трасето Е87 с части от район „Ален мак“. По време на ремонтните работи движението по отделни отсечки е ограничено , a за водачите е организиран временен обход през ул. „Саша Попов“ , на място са поставени указателни табели и схема на движение.

Властите и изпълнителите молят шофьорите да бъдат внимателни и по възможност, да разпространяват информацията за дейностите сред близки и познати.

Реконструкцията протича на три етапа и предвижда подмяна на магистралния водопровод , възстановяване на пътната основа и полагане на асфалтова настилка . Работите се финансират от държавния бюджет и се изпълняват от местни изпълнители при съгласуване с всички заинтересовани служби и администрацията на Община Варна .

В продължение на много години пътната настилка на ул. „Петър Попов“ на практика липсваше, което не само създаваше неудобства за жителите, но и вредеше на туристическия престиж на района. В тази връзка благодарност към общинската администрация за обновяването на пътя изказаха представители на международната строителна корпорация KУБ , която изгражда в „Ален мак“ няколко съвременни комплекса от апартаменти и къщи.

„ За един курортен град транспортната достъпност е критично важен фактор за комфорта на жителите и гостите, както и за устойчивостта на туристическия сезон. Затова благодарим на Община Варна за тази инициатива и се гордеем със съвместната работа за повишаване качеството на градския живот. Молим водачите за разбиране към временните неудобства, те определено си заслужават“, подчерта основателят на корпорация KУБ Олег Невзоров .



