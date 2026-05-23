Varna Channel Cup 2026 продължава днес и утре с гонки във Варненския залив

След официалния старт на Varna Channel Cup 2026 вчера, днес и утре предстоят най-атрактивните гонки от програмата на едно от най-очакваните ветроходни събития.

12-ото издание на регатата събира 20 яхти от почти всички морски центрове в страната, като екипажите ще премерят сили във Варненски залив и канала море–езеро. Състезанието е първата килова регата за сезона и традиционно привлича елита на българското ветроходство, предава Радио Варна.

Програма за днес:

Днес от 11:00 часа продължават гонките във Варненския залив, където участниците ще се борят за ценни точки в отделните класове по системите ORC и IRC. Очакванията са за оспорвани серии и динамични условия на вода.

Кулминацията е утре – гонките „Азбуки“

Кулминацията на Varna Channel Cup 2026 ще бъде утре, 24 май, когато от 10:00 до 19:00 часа ще се проведат традиционните празнични гонки "Азбуки", посветени на Ден на славянската писменост и култура.

Яхтите ще преминат през канала под Аспарухов мост към Варненското езеро, а финалът ще бъде пред Морска гара Варна. Традиционно именно тази част от регатата привлича най-голям интерес, тъй като зрителите могат да наблюдават отблизо преминаването на яхтите и парада на буквите върху платната им.

Организаторите очакват и тази година събитието да привлече многобройна публика по крайбрежната алея и района на Морска гара.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

