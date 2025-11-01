Варна чества будителите пред паметника на Отец Паисий

Булфото

С церемония по полагане на венци и цветя с военен ритуал Варна отбеляза Деня на народните будители. Тържествен молебен бе отслужен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан в съслужение свещеници от Варненската и Великопреславска света митропòлия. Това предадоха от пресцентъра на общината.

Събитието се състоя на паметника на Отец Паисий в Алеята на Възраждането в Морската градина. Организатор на празника е Община Варна, а съорганизатори са Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.

На общоградското честване присъстваха заместник-кметовете на Община Варна Илия Коев и Снежана Апостолова, областният управител проф. Андрияна Андреева, председателят на Общински съвет Христо Димитров, командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, началникът на ВВМУ „Никола Вапцаров“ флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов, представители на ръководството на ОД на МВР, районни кметове, Районното мюфтийство, политически партии, почетни консули, неправителствени организации и граждани.

По време на церемонията бе припомнено, че Варна също има своите будители: Никола и Сава Георгиевич – основатели на първата българска община; Константин Арабаджиев – първият учител в първото българско училище, самият той – ученик на възрожденския просветител Петко Рачов Славейков, който за кратко също учителства във Варна; щедрият спомоществовател на школското здание хаджи Стамат Сидеров; големият книжовник Сава Доброплодни, образовани люде като Георги Живков и Никола Бацаров, Димитър Станчев, Сава Геренов, Стефан Деребеев, Христо Самсаров; свещеникът на първата българска църква „Св. Архангел Михаил“ отец Константин Дъновски, а след него – Иван Геренов и Христо Върбанов; Янко и Димитър Славчеви, по чиято инициатива се учредява първото варненско читалище „Възрождение”; диригентът Коста Тодоров – основател на варненското симфонично дружество и още местни родолюбци, благодарение на които Варна бързо се превръща в истински културен и образователен център, какъвто е и до днес.

