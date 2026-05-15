Варна дава спортната си база на клубове за 5 години, финансира и международни и младежки инициативи

Комисията по младежки дейности и спорт към местния парламент във Варна даде съгласието си Община Варна да предостави за безвъзмездно ползване спортната си база на спортните клубове в града.

Предвижда се близо 70 клуба, които развиват дейност във Варна, да подпишат договори с общината за срок от 5 години. Споразуменията ще бъдат сключени по реда на действащата „Наредба за реда и условията за безвъзмездно и възмездно ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Варна“.

В договорите е записано, че спортните бази ще се използват единствено за тренировъчна и състезателна дейност, като няма да бъде разрешено преотдаване на трети лица. Клубовете ще поемат и режийните разходи за електроенергия и вода, като в момента администрацията разработва методика за изчисляване на конкретните консумативи. Предвидена е и възможност за едностранно прекратяване на договорите при промяна на условията, заложени в наредбата. Контролът ще бъде възложен на директора на ОП „Спорт – Варна“, пише "Морето".

Съветниците са дали съгласие и средствата за провеждането на Европейското първенство по водна топка за юноши до 20 години във Варна да бъдат отпуснати преди приемането на бюджета. Финансирането, одобрено още през септември 2025 г., е в размер на малко над 116 хил. евро. Заради нуждата от навременна организация е гласувано предварително изпълнение на решението.

Одобрена е и подкрепа от 3 500 евро за организирането на младежката предприемаческа академия „Aspire Impact Sprint“, която ще се проведе във Варна между 3 и 10 юни 2026 г. В рамките на едноседмичната програма 35 млади хора на възраст 18–29 години ще разработват свои идеи под менторството на 15 предприемачи и професионалисти.

