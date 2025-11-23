Варна е в челото на класация за градове с много добро развитие

Стопкадър бТВ

Икономист разкри кои градове у нас се развиват най-добре.

Русе се намира в групата на градовете с добро икономическо развитие, но влиянието му върху околните региони остава значително по-ограничено в сравнение със столицата. Това стана ясно от коментара на икономиста Петър Ганев, който анализира най-новото изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) за регионалните профили в страната.

"Въпросът е какъв е шансът на всеки от тези икономически центрове все пак да създава богатство, да създава добро място за живот, така че хората там да не го напускат, и да има влияние на картата," обясни пред bTV Ганев.

Според експерта, България продължава да се развива на "две скорости", като пропастта между отделните региони е отчетлива.

"Докато София оказва влияние на от 30 до 50 общини, един център като Русе оказва влияние на 3 или 4 общини около себе си," подчерта икономистът.

Въпреки по-малкия си обхват на влияние, Русе попада в престижната втора група на градовете с "добро развитие", заедно със София област. В челото на класацията с оценка "много добро развитие" са София, Варна, Пловдив, Бургас и Габрово, където концентрираната промишлена база поддържа висок стандарт на живот.

Анализът на ИПИ отчита и една позитивна новина за Северна България. Вече се наблюдават центрове, които регистрират положителен приток на население, като конкретните примери са Велико Търново и Русе.

"Спокойно можем да кажем, че у нас скоростите са повече от две – едната със сигурност е скоростта на столицата, но можем да видим различни скорости между юг и север, между 4-5 водещи икономически центрове," допълни Петър Ганев.

Докато Русе бележи напредък, ситуацията в съседните региони остава тревожна. Най-голямата група в изследването е тази на областите с "незадоволително развитие", а в най-тежко положение са Силистра, Видин, Монтана и Кърджали.

Данните за бедността също очертават сериозни контрасти. Докато в София и Варна делът на бедното население е най-нисък, в области като Силистра, Разград, Видин, Пазарджик и Сливен, около 35% от жителите живеят под прага на бедността, пише dunavmost.com.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!