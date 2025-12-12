Варна и Шумен домакини на събития по проект на ФИБА

Пекселс

Варна и Шумен ще бъдат домакини на две поредни събития, които са част от проекта на ФИБА Her World, Her Rules. Те ще се проведат на 13 и 14 декември и ще бъдат за момичета до 10 години.

По този повод БФБаскетбол, съвместно с Фондация “Бойчо Брънзов - Стани по-добър” и със съдействието на БК Шумен и БК Черно море-Одесос (Варна) организират фестивали във формат - открита тренировка и игра 3х3, предаде БТА.

Общо 130 момичета на възраст до 10 години от баскетболните клубове на Шумен, Черно море - Одесос (Варна) и Дунав Русе, треньори и състезатели, както и учители от осем училища ще имат възможността да споделят знанията и уменията си с по-малките.

На 13 декември (събота) на терена в зала “Младост” заедно с подрастващите ще бъдат треньорите Магдалена Миланова (Дунав Русе), както и Андрей Джамбазов, Катерина Рудева и Росен Иванов от Шумен.

Ден по-късно (б.а. - на 14 декември) в коледния турнир ще се включат момичета от школата на Черно море Одесос с треньор Борис Дудев и легендата Венцеслав Гечев, както и такива от следните училища във Варна: ОУ “Патриарх Евтимий”, ОУ “Княз Борис I”, ОУ “Цар Симеон I”, ОУ “Ангел Кънчев”, ОУ “Иван Вазов” и СУ “Гео Милев”. Те ще се съберат в залата на МСК “Владислав Варненчик”.

Целта на проявата е да популяризира баскетбола в училищата и да даде възможност, както на малки, така и на по-големи момичета да споделят радостта и уменията си в спорта.

