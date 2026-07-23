Снимка Община Варна

Варна иска да получи безвъзмездно от държавата терен в район „Младост“. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Собственост и стопанство“ към Общински съвет – Варна, на което бе дадено съгласие общината да проведе процедура по придобиване на имота.

Теренът, който в момента е предоставен за управление на Министерството на правосъдието, попада в смесена многофункционална зона и може да се използва за обществено обслужване, озеленяване, паркиране и други дейности от обществен интерес.

Придобиването на имота ще даде възможност за бъдещо благоустрояване на района и подобряване на градската среда, като всички проекти ще бъдат съобразени със съществуващите технически ограничения, стана ясно в зала „Пленарна“.

Съветниците дадоха също съгласието си два имота, които досега са били частна общинска собственост, да станат публична общинска собственост. Единият имот се намира в район „Одесос“, между Основната сграда на Театъра и сцена „Филиал“, и е отреден за културна инфраструктура, обществено обслужване и зелени площи. Другият е в район „Приморски“ и обхваща парка около Паметника на българо-съветската дружба.

И двата имота са предназначени за обществени, културни и паркови дейности и обслужват интересите на жителите и гостите на Варна. С промяната се гарантира, че терените няма да могат да бъдат използвани за цели, които противоречат на предназначението им.

По време на заседанието бе разгледан и въпросът с осигуряването на финансов ресурс за стартиране на дейността на „Индустриално-технологичен парк – Варна“ ЕАД. Предложението предвижда дружеството да получи възмезден заем до 500 000 евро от общинското дружество „Обреди“.

Средствата ще се използват за покриване на начални текущи разходи, свързани с организацията и функционирането на дружеството – административно, счетоводно и техническо обслужване, подготовка за привличане на инвеститори, поддръжка на инфраструктурата и други оперативни дейности.

Заемът ще се усвоява поетапно при необходимост, със срок от две години и лихва, определена при пазарни условия. Предложението предстои да бъде разгледано от Общински съвет – Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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