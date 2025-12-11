Варна кандидатства по процедура за ново пожарно оборудване и спасителна техника

Пиксабей

Варна ще кандидатства за подкрепа по процедура „Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“. Чрез нея общината може да осигури финансиране за дейности, повишаващи капацитета за реакция при бедствия – специализирани обучения, практически учения, закупуване на оборудване и техника, както и участие в международни инициативи за обмен на опит. Това стана ясно на днешното заседание на комисията по европейски въпроси и международно сътрудничество, на което беше дадена зелена светлина за кандидатстване.

Процедурата стартира на 1 декември 2025 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027. Предвиденият за Варна ресурс е близо 80 хил. лева, които ще подпомогнат работата на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и доброволните структури към общината.

Общият бюджет на процедурата е 14 млн. лв., а крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 януари 2026 г. Допустими кандидати са Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и 27-те регионални дирекции в страната, които работят задължително в партньорство с общините от съответните области. В рамките на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна попадат общо 12 общини.

Целта на проекта е да укрепи капацитета на екипите на местно и регионално ниво – служители от дирекциите, общинските администрации и доброволните формирования. Това ще бъде постигнато чрез специализирани обучения, практически учения, участие в международни програми за обмен на опит, както и чрез внедряване на доказано ефективни международни практики. Очаква се подобрената координация между институциите да доведе до по-бърза и адекватна реакция при природни бедствия, пожари и други кризисни ситуации.

Процедурата предвижда финансиране за закупуване на пожарно и спасително оборудване, защитни средства, специализирана техника, както и за информационни кампании за привличане на доброволци. Допустими са и ремонтни дейности, които могат да достигнат до 30% от преките разходи.

Община Варна планира да кандидатства като партньор с дейности като участие в международни обучения, закупуване на ръчни бензинови триони, преносими бензинови помпи за вода, преносими акумулаторни гръдни пожарогасители, компютърно оборудване и ремонт на контейнери.

Продължителността на проектите може да бъде най-късно до 31 декември 2028 г., като съфинансиране не се изисква.

Съветниците дадоха също съгласието си Община Варна да кандидатства за „Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“. По линия на Механизма за възстановяване и устойчивост Варна има възможност да получи финансиране на стойност до 113 600 лв., които ще бъдат използвани за покупката на електрическо превозно средство и изграждане на зарядна станция. Новото оборудване ще подпомага дейността на социалните услуги, делегирани от държавата, които обслужват уязвими групи – деца, възрастни и хора с увреждания. С увеличаването на броя на предоставяните услуги и потребителите нуждата от модерни и екологични транспортни средства става все по-належаща, се посочва в предложението на кмета.

При одобрение зарядната станция ще бъде монтирана в двора на Приюта на ул. „Петко Стайнов“ №7. Предвижда се електромобилът да се използва единствено за обезпечаване на социалните дейности, като общината се задължава да го поддържа поне пет години след завършване на проекта. Община Варна ще осигури и необходимото мостово финансиране от бюджета, а поради кратките срокове за кандидатстване съветниците гласуваха предварително изпълнение на решението.

Срокът за подаване на проектното предложение е 22 декември 2025 г., а реализирането на инвестицията трябва да бъде завършено до 30 юни 2026 г.

Варна ще бъде партньор на Тулча по проект за подобряване на енергийната ефективност на сградата на „Санитарно-ветеринарна дирекция и дирекция за безопасност на храните“ към румънската община. Градът ни няма да участва с финансов ресурс, а само с експертиза. Партньорството ще помогне за разкриване на нови възможности за сътрудничество между България и Румъния в рамките на трансграничните програми, стана ясно на заседанието.

