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Варна няма да е домакин на „Евровизия 2027“, отпаднахме заедно с Пловдив

13.07.2026 / 16:53 3

Снимка: БНТ

След приключване на първия етап от процедурата по избор на град домакин (Host City Selection Process) Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив, съобщават от БНТ. 

Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и продукционните стандарти на конкурса. 

В официално писмо генералният директор на БНТ Милена Милотинова изрази благодарност към екипите на общините за професионализма, ангажираността и сериозната подготовка на кандидатурите на градовете за домакинство на Конкурса за песен „Евровизия 2027“.

„Бихме искали да подчертаем, че това решение е резултат единствено от оценката по предварително определените технически и инфраструктурни критерии, приложени еднакво към всички кандидати. То не поставя под съмнение безспорните качества на отпадналите градове и техните утвърдени традиции в областта на музиката, културата и международните фестивални прояви, което отваря възможности за тяхно участие в съпътстваща програма“, казва в официалното писмо до кметовете Милена Милотинова.

Към градовете, които преустановяват участието си в конкурса, се обърна и директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн: „Благодаря на Пловдив и Варна за тяхната отдаденост към Конкурса за песен на „Евровизия“ и за амбицията им да бъдат домакин на събитие, което обединява милиони хора по света чрез силата на музиката. Силната конкуренция между градовете е красноречиво доказателство за значителните икономически и социални ползи, които носи домакинството на конкурса. И двете кандидатури показаха колко широка е подкрепата за провеждането на следващото издание на конкурса в България. Надяваме се, че и двата града ще бъдат активна част от националните прояви, свързани с „Евровизия 2027“, през месец май следващата година.“

Работата на международната работна група по оценка на кандидатурите продължава.

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Коментари
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kris (преди 5 минути)
Рейтинг: 634732 | Одобрение: 125107
Някой да не би да си е въобразявал, че тая простотия ще отиде някъде другаде, освен в София....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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MrBean (преди 29 минути)
Рейтинг: 231057 | Одобрение: -2073
Уйе,лошото е че отново става ясно колко западнал град е Варна. Има някакви монументи и монументална простотия!
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уйчо (преди 43 минути)
Рейтинг: 135028 | Одобрение: 9468
О, много добре, радвам се, че отпаднахме, че по-далеч от нас да е тоя буламач. Честито на печелившите. 

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