Варна официално се кандидатира за домакинство на "Евровизия 2027"

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Четирите български града, заявили желание да бъдат домакини на „Евровизия“ 2027, подадоха своите кандидатури.

Бургас, Варна, Пловдив и София изпратиха своите предложения за домакинство на песенния конкурс до БНТ днес, преди изтичането на крайния срок в 17:00 ч.

Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на месец юли. Конкурсът за град домакин преминава във следваща фаза - оценка на кандидатурите, информира БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

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