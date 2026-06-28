Варна отбеляза 100-годишнината на Международния музикален фестивал „Варненско лято"

Снимка Община Варна

Варна отбеляза 100-годишнината от основаването на най-стария музикален фестивал у нас – Международния музикален фестивал „Варненско лято“, превърнал се в културна емблема на града. Откриващият концерт за юбилейното издание бе бляскаво събитие, чиито гости преминаха по червения килим към Фестивалния и конгресен център.

Кметът на Община Варна Благомир Коцев припомни паметните събития отпреди век, когато на 23 юли 1926 г. по идея на варненски културни дейци, подкрепена от композиторите Добри Христов и Панчо Владигеров и Маестро Георги Атанасов, се провежда първият концерт в Летния театър с изцяло българска музика. Това дава началото на първите Народни летни музикални тържества, които днес познаваме като Международен музикален фестивал „Варненско лято“.

Неслучайно Варна е избрана тогава за място на този фестивал – това е едно признание, че още преди 100 години градът се утвърждава като морска и културна столица на България. Днес спокойно можем да кажем, че вече сме европейска и дори световна културна лятна столица заради размаха, с който се развива този фестивал през годините и различните исторически моменти, отбеляза в приветствието си кметът Коцев. Той отдаде почит на творците, които са работили за утвърждаването и престижа на фестивала за този един век, както и на всички, чиито труд стои зад впечатляващата програма на настоящото издание.

100 години музиката обединява Варна със света, посочи проф. Марио Хосен - артистичен директор на Международния музикален фестивал „Варненско лято“. Той анонсира, че в юбилейното издание ще гостуват световни музиканти, оркестри и диригенти, които ще представят за пореден път във Варна силата на това, което не може да бъде изразено с думи – музиката.

В откриващата церемония участва и Катрин Девентър - генерален секретар на Европейската фестивална асоциация, в която ММФ „Варненско лято“ е горд член от години. Тя поздрави Община Варна и всички, които с непрекъснатите си усилия подкрепят и утвърждават събитието. Пожелание фестивалът „да пребъде още 100 по 100 години“ отправи директорът на Театрално-музикалния продуцентски център Даниела Димова.

По традиция в първата вечер прозвуча емблематичната рапсодия „Вардар“ от Панчо Владигеров – музикален символ на фестивала. Симфоничният оркестър на Държавна опера – Варна, който тази година чества 80 години от създаването си, бе дирижиран от Деляна Лазарова – едно от най-ярките имена сред младите диригенти в Европа. Тя е главен гост-диригент на Симфоничния оркестър в Юта и на Шотландския симфоничен оркестър на ВВС, с който дебютира на престижния фестивал ВСС Proms през 2025 г.

С бурни аплодисменти публиката просрещна и проф. Милко Коларов - един от най-изтъкнатите съвременни български композитори, диригенти и музикални педагози, който също навършва 80 години през 2026 г. Написана специално за юбилейното издание на ММФ „Варненско лято“ и посветена на 150-годишнината от Априлската епопея, премиерно прозвуча неговата Кантата-поема за най-българското време – 1876. В изпълнението участваха Смесеният хор на БНР, Хорът на Държавна опера – Варна, Детският хор „Добри Христов“, сопраното Илина Михайлова и актьорът Мариус Донкин.

Трима световноизвестни солисти завършиха програмата на концерта за откриването на 100-годишния юбилей на фестивала. Публиката имаше възможност да чуе Дмитрий Ситковецки (цигулка), Андрей Йоница (виолончело) и Бари Дъглас (пиано) в изпълнение на Троен концерт за цигулка, виолончело и пиано в до мажор от Лудвиг ван Бетовен.

Юбилейното издание на най-стария музикален фестивал в България се провежда под почетния патронаж на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова.

Над 30 събития с участието на над 1 000 инструменталисти – звезди на международно ниво и млади дарования, очакват своята публика до края на фестивалното лято. Три големи симфонични оркестъра (Симфоничният оркестър на BBC Лондон, Симфоничният радиооркестър Берлин и Младежкият оркестър на Европейския съюз), четири камерни състава (Виена, Залцбург, Милано и Кралския камерен оркестър на Валония), един бароков състав и два гостуващи български симфонични оркестъра ще представят музикалната история на Европа, съобщи Пресцентър на Община Варна.

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