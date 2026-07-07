Варна отбеляза 135 години от рождението на контраадмирал Иван Вариклечков

Снимка Община Варна

С военен ритуал, поднасяне на венци и цветя Варна отбеляза 135-ата годишнина от рождението на контраадмирал Иван Вариклечков. Церемонията се проведе пред паметника-барелеф на изтъкнатия военноморски деец, разположен пред сградата на Щаба на Военноморските сили в морската столица.

Сред официалните гости бяха кметът на Варна Благомир Коцев, областният управител Марио Смърков, заместник-командирът на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински, роднини и наследници на контраадмирал Вариклечков, представители на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюза на ветераните от войните на България, Съюза на подводничарите в Република България, Асоциацията на възпитаниците на Морско училище, граждани.

В знак на признателност към паметта и делото на една от най-достойните и ключови фигури в историята на българския военноморски флот присъстващите сведоха глава в едноминутно мълчание. Церемонията бе съпроводена от изпълнения на Представителния духов оркестър на Военноморските сили.

Флотилен адмирал Мусински припомни живота и делото на контраадмирал Иван Вариклечков. По думите му той е завещал на поколенията пример за достойно поведение на един български офицер.

Контраадмирал Иван Вариклечков (7 юли 1891 г. – 23 февруари 1974 г.) участва в Балканската и Първата световна война, служи като помощник-командир на първата българска подводница и два пъти застава начело на Военноморския флот. Остава в историята със своите стратегически анализи, разработването на бойни планове и приноса си за развитието и модернизацията на българските Военноморски сили, съобщиха от Пресцентър на Община Варна

Редактор "Екип на Петел",

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