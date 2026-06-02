Варна отбеляза 150 години от подвига и гибелта на Христо Ботев

С общоградско поклонение Варна отбеляза днес 150 години от подвига и гибелта на великия български поет и революционер Христо Ботев. Церемонията се проведе пред паметника на националния герой в Алеята на Възраждането в Морската градина в присъствието на представители на държавната и местната власт, обществени организации, ученици, студенти и граждани.

С военен ритуал пред паметника на Ботев венци и цветя поднесоха кметът на Варна Благомир Коцев, областният управител Марио Смърков, представители на Военноморските сили и на ОД на МВР, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, парламентарно представени партии и коалиции, районни кметове. Съюзът на офицерите и сержантите от резерва и запаса, както и Съюзът на ветераните от войните.

В знак на признателност към делото на своя патрон цветя положиха и децата от ДГ №8 „Христо Ботев“ и представители на Народно читалище „Христо Ботев“, както и представители на студентските съвети на Икономическия университет – Варна и Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

В памет на Христо Ботев и на всички български герои, отдали живота си за свободата на отечеството, беше отслужена заупокойна молитва от свещеници на Варненската и Великопреславска света митрополия. В края на церемонията почетният караул на Военноморските сили премина в тържествен марш.

По време на поклонението беше подчертано, че и днес Ботев остава ярък нравствен ориентир за българското общество. Неговият живот и саможертва ни напомнят за силата на принципите, за смелостта да отстояваш истината и за непримиримостта към неправдата.

„Днес, 150 години след гибелта на Христо Ботев, ние не просто отбелязваме годишнина. Ние подновяваме една клетва – клетвата да помним, да пазим историческата истина, да възпитаваме младите хора в уважение към героите и да не допускаме имената на великите българи да се превръщат в празни думи. Защото народът, който пази своите герои, пази и собственото си достойнство“, беше казано още по време на церемонията.

В памет на Христо Ботев и на всички загинали за свободата на България, точно в 12:00 ч. в цялата страна прозвуча вой на сирени.

