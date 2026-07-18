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Варна отбеляза 189 години от рождението на Васил Левски

С общоградско честване днес Варна отбеляза 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Церемонията се състоя пред паметника на Левски в Алеята на Възраждането в Морската градина в присъствието на кмета на Варна Благомир Коцев, заместник-кметът София Колева, областния управител Марио Смърков, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, заместник-командирът на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, народни представители, районни кметове, представители на институции, обществени организации и граждани.

По време на ритуала прозвучаха думи, посветени на личността и заветите на Васил Левски: „Народът още тогава произнася своята присъда – Васил Левски е Апостолът на българската свобода. И до днес той остава нашата най-висша нравствена мяра. И до днес ни напомня, че свободата изисква смелост, че България се гради с дела, а не с думи и че най-тежкото предателство не е към един човек, а към Родината.“

В знак на признателност към живота и делото на Апостола венци и цветя бяха положени от името на Областна администрация – Варна, Община Варна, Военноморски сили, Варненска и Великопреславска света митрополия, Общински съвет, районни кметове, Областна дирекция на МВР, Съюз на ветераните от войните и Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Общобългарски комитет „Васил Левски“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и други.

В рамките на церемонията Представителният духов оркестър на Военноморските сили изпълни химна на Република България, а почетният караул премина в тържествен марш.

Организатор на събитието е Община Варна със съдействието на Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.

Редактор "Екип на Петел",

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