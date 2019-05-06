Варна отбеляза Деня на Българска армия пред Катедралата и с шествие (снимки)

Снимки: Булфото

На площад „Св. Св. Кирил и Методий” се проведе военен ритуал „Водосвет и благославяне на бойните знамена”, в който взеха участие представителни блокове с бойни знамена на военни формирования от Варненския гарнизон, съобщава Булфото.

Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан благослови бойните знамена и представителните части.

След водосвета от площада тръгна шествие, водено от представителния блок на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”, в което се включиха и граждани. Шествието премина по булевард „Княгиня Мария Луиза” до „Паметника на приморци, загинали в Сръбско-българската война 1885 година”, до сградата на Община Варна, където беше отслужена заупокойна молитва и поднасени венци и цветя.

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