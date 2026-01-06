Варна отбеляза Йордановден с литургия и шествие

Булфото

По традиция Йордановден във Варна бе отбелязан с празнична литургия и благославяне на бойните знамена на площад „Св. Св. Кирил и Методий“.

Веднага след богослужението пред Катедралния храм „Успение Богородично“ се състоя военният ритуал “Водосвет и благославяне на частите и техните бойни знамена”. В събитието, организирано съвместно с Варненска и Великопреславска митрополия и Община Варна, участваха представителни части от Варненския гарнизон, пише "Морето".

Командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михаилов поздрави военните блокове, след което митрополит Йоан отправи своето приветствие.

Той пожела новата 2026 година да бъде мирна успешна, благодатна. Хората да я изживеят в разсъдителна умереност, добър успех и благодатни сили. Пожела още да бъдем смирени, отворени за другия, да се пазим от гордостта, която изменя човека и прави отдалечаването му от Бога повече от сигурно.

Владиката поръси знамената със светена вода, след което прозвуча химна на Република България. Програмата завърши с тържествен марш на представителните блокове.

На церемонията присъстваха кметът на града Благомир Коцев, областният управител Андрияна Андреева, председателят на Общинския съвет, районни кметове и други официални лица.

Празничното шествие премина през площад „Независимост“, бул. „Княз Борис I“, бул. „Сливница“, площад „Антон Новак“ и стигна до Морската градина. Там пред паметника на Христо Ботев в Алеята на възрожденците ще бъдат положени цветя и венци по случай 178 години от рождението му.

След ритуала шествието ще продължи до Първа буна, където ще се проведе църковният ритуал "Велик Богоявленски водосвет" и спасяване на Светия кръст.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!