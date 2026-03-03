Варна отбелязва 148 години от Освобождението на България с богата празнична програма

Снимка Булфото

Варненци и гостите на града ще са част от програмата за Националния празник.

Община Варна организира празнична програма по повод Националния празник – 3 март, с който се отбелязват 148 години от Освобождението на България.



Тържествата започват в 10:00 ч. на площад „Св. св. Кирил и Методий“ с издигане на националното знаме. Между 11:00 и 12:00 ч. ще бъдат положени венци и цветя на паметниците на воините освободители в Морската градина, а от 13:30 ч. – и в парка-мемориал „Терасите“ в район „Вл. Варненчик“, пише moreto.net.



Празничният ден продължава с концерт-спектакъла „Един дъх народ“ от 17:30 ч. в зала 1 на Фестивалния и конгресен център с участието на изпълнители и състави от Варна. Кулминацията ще бъде тържествената заря-проверка от 19:30 ч. на площад „Антон Новак“ в Морската градина.



Традиционно на 3 март от 12:00 ч. в Морската градина ще стартира и 62-рата лекоатлетическа щафетна обиколка на Радио Варна.



Съорганизатори на проявите са Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска митрополия.

