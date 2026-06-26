Варна отбелязва Денят за безопасност на движението по пътищата със спецакция

снимка: ОДМВР-Варна

В понеделник, 29 юни, от 09:30 ч., на бул. „Васил Левски“, спирка „Дубровник“, посока ХЕИ във Варна ще се проведе инициатива, посветена на Деня за безопасност на движението по пътищата.

В тази връзка е организирана специализирана полицейска операция по линия на "Безопасността на движението", реализирана по метода на широкообхватния контрол.

На място ще присъстват полицейски екипи, представители на дирекция „Превенция“, както и "Български червен кръст", съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Варна..

Полицейските служители ще извършват проверки, свързани с редовността на участниците в движението и спазването на правилата за движение по пътищата, като на място на гражданите ще бъдат разяснявани действащите правила и изисквания.

В рамките на инициативата ще бъдат раздавани информационни материали насочени към повишаване на пътната безопасност.

Гражданите, включително и децата, ще имат възможност да се запознаят отблизо с дейностите и мерките, които се прилагат при подобни контролни и превантивни операции.

Редактор "Екип на Петел",

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