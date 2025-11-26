Варна отбелязва Международния ден на хората с увреждания

Община Варна

Дирекция „Социални дейности“ при Община Варна организира театрално представление по повод Международния ден на хората с увреждания – 3 декември. Публиката ще има възможност да гледа спектакъла на „Феникс Джуниър“ „Опашати истории“ – цикъл експериментални театрални миниатюри, подходящи за зрители от 1 до 101 години. Специално участие в програмата ще вземе и съставът за синхронно пеене „МиниЖестимо“ към СУ „Г. Измирлиев“ – Горна Оряховица. Текст, адаптация и режисура – Искра Иванова.

Представлението ще се състои на 3 декември 2025 г., от 15:00 до 17:30 ч., в Концертна зала на Младежкия дом, бул. „Цар Освободител“ № 27. Събитието е отворено за всички граждани и гости на града, съобщиха от общинската администрация.

Организаторите посвещават инициативата на Международния ден на хората с увреждания – дата, която по целия свят се отбелязва като символ на уважение, равнопоставеност и подкрепа. „Приобщаването започва с уважение и разбиране. Нашата мисия е да осигурим равни възможности и реална подкрепа, така че всеки човек – независимо от своите особености – да може да живее достойно и пълноценно“, посочват организаторите.

Отбелязването на 3 декември е възможност не само за повишаване на информираността, но и за насърчаване на конкретни действия – подобряване на достъпната среда, стимулиране на образованието и трудовата реализация, както и гарантиране на личната автономия на хората с увреждания.

