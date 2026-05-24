Варна отпразнува 24 май с многохилядно шествие

Снимки: Община Варна, Булфото

Хиляди ученици, учители, студенти, културни дейци и граждани изпълниха централните улици на Варна в тържественото общоградско шествие по случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Празничната програма започна на пл. „Св. св. Кирил и Методий“ под звуците на националния химн, изпълнен от Представителния духов оркестър на Военноморските сили.

Уважаеми учители, ученици, студенти, творци и културни дейци, за мен е изключителна чест да ви поздравя днес, на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Днес е денят, в който можем да сме горди, че сме българи и че сме дали нещо наистина значимо на света. Нещо, което идва от векове и ще остане за векове напред. Това е нашата азбука – кирилицата, която ни дава възможност да творим, да градим, да създаваме наука, каза в приветствието си кметът на Варна Благомир Коцев, като изтъкна, че тези букви се използват от повече от четвърт милиард души по света.

Освен като българи, днес можем да се гордеем и като варненци, защото Варна се утвърди като най-големия научен и образователен център в Източна и Северна България, допълни кметът. Той акцентира върху това, че градът има престижни университети, именити гимназии, прекрасни деца, които се прославят по целия свят, както и учители и родители, които стоят зад техните успехи. Тук необятността на морето се съчетава с необятността на знанието, каза още Коцев. В словото си той отбеляза още, че за първи път българските букви присъстват и върху монетите на Европейския съюз като символ на признанието към българската култура и духовност. Можем да сме горди, че сме европейци и че нашата култура е част от богатството на европейската култура, посочи кметът.

В приветствието си Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отбеляза, че 24 май е ден на признателност към делото на светите братя Кирил и Методий и към всички, които съхраняват българската духовност, книжовност и култура. Пазете заветите на славните ни предци и винаги помнете, че сред всичко онова, което е допринесло за съхраняването ни като народ, най-голям е приносът на родната ни писменост, духовност и култура. Вдъхновявайте се от делото на първоучителите и ревностно подражавайте на оставения от тях пример и всеотдайност, каза още митрополит Йоан.

Сред официалните гости на събитието бяха още областният управител Марио Смърков, заместник-кметовете София Колева, Снежана Апостолова и Илия Коев, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, директорът на Регионалното управление по образование Ирена Радева, народни представители, районни кметове, общински съветници и други. На изградената за събитието сцена присъстваха и носители на Награда „Варна“ в областта на образованието, науката и културата през годините.

След приветствията на официалните гости започна и фолклорна композиция, изпълнена от танцови състави с ученици и студенти от различни формации в града.

Празничното шествие бе поведено от официалните гости под звуците на духовия оркестър на Националното училище по изкуствата „Добри Христов“, който изпълни химна на светите братя „Върви, народе възродени“. След тях премина знаменен блок с български трибагреници, носени от 40 ученици от Варненската морска гимназия „Николай Чудотворец“, икона на светите братя и букви с надпис „Варна – знание и бъдеще“.

В шествието преминаха първи ученици и учители от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, които отбелязват своя патронен празник, следвани от училищата – носители на „Награда Варна“ – Варненската търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, Професионалната гимназия по туризъм „Асен Златаров“ и СУ „Любен Каравелов“. В традиционния парад се включиха общо 73 блока на училища, университети, центрове за подкрепа за личностно развитие и културни институции.

Паралелно с тях преминаха и блоковете на 53 детски градини, водени от ДГ №9 „Ален мак“ – носител на награда „Варна“ в областта на предучилищното образование. Сред участниците бяха още ДГ „Детски свят“, която отбелязва своя 50-годишен юбилей, ДГ №7 „Александър Сергеевич Пушкин“, която чества 65 години, както и ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ и ДГ „Ян Бибиян“, които отбелязват 60-годишнини. Последваха и блоковете на всички останали детски заведения в града.

Празничната програма завърши с концерт на фолклорен ансамбъл „Варна“ пред входа на Морската градина.

Традицията Варна да отбелязва Деня на светите братя Кирил и Методий има повече от 160-годишна история. Началото е поставено през 1862 г., когато архимандрит Филарет произнася първото тържествено слово за делото на първоучителите пред българската общност в града. Оттогава до днес 24 май остава един от най-светлите и почитани празници в морската столица.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!