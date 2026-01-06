Варна почете годишнината от рождението на големия български поет и революционер Христо Ботев

снимки: Община Варна

Кметът на Варна Благомир Коцев отдаде почит и положи венец на паметника на Христо Ботев в Алеята на възрожденците в Морската градина. Поводът е 178 години от рождението на големия български поет и революционер.

Венци и цветя в знак на признателност към делото на Ботев бяха положени още от областния управител проф. Андрияна Андреева, командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, председателя на Общинския съвет Христо Димитров, районни кметове, представители на съдебните институции, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, парламентарно представени партии и коалиции и граждани. Венец в знак на почит към своя патрон по традиция положиха и учените от Основно училище „Христо Ботев“.

„Днешната дата по нов стил бележи началото на един бурен 28-годишен живот, който осветява с ярката си диря българската поезия, българската публицистика и българската история. Огненото Ботево слово е подклаждало пламенната жажда за свобода, пробуждало е задрямали съвести, зовяло е на бунт. И днес то разтърсва душите ни, прояснява умовете ни, бие камбанно в сърцата ни“, бяха част от думите, изречени по повод великото дело на Христо Ботев по време на церемонията.

Организатор на събитията е Община Варна, съвместно с Военноморските сили и Варненската и Великопреславска митрополия.

